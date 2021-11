Ein Agrarabgeordneter wurde in einem Vorort von Odessa brutal zusammengeschlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In einem Vorort von Odessa haben Unbekannte einen Abgeordneten einer der Gemeindeverwaltungen der Region Cherson und seine Frau angegriffen. Dies teilte die Nationale Polizei am Samstag, den 6. November mit.

Es wird angegeben, dass Unbekannte das Auto angehalten und die Insassen verprügelt haben. Ein Mann wurde in einem ernsten Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte kämpfen um sein Leben.

Es wurde ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung (Teil 1 von Artikel 121 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet. Die an dem Verbrechen beteiligten Personen werden ermittelt.

Die Lokalzeitung Dumskaya wiederum berichtet, dass sich der Vorfall am Abend des 5. November in der Nähe des Werks Tsentrolit an der Novonikolayivska-Straße ereignete.

„Ein Abgeordneter von Mirny OTR, einem großen landwirtschaftlichen Betrieb… Unbekannte hielten den Toyota Land Cruiser Prado des Abgeordneten an und griffen ihn und seine Frau, die am Steuer saß, an. Eine Quelle der Strafverfolgungsbehörden sagte, der Mann habe einen Schlag auf die Kniegelenke erlitten“, heißt es in dem Bericht.

Zuvor hatten unbekannte Täter in Svetlovodsk die Abgeordnete des Stadtrats, Tetyana Krasiuk, geschlagen. Die Frau wurde an der Eingangstür ihrer Wohnung angegriffen. Die Sanitäter diagnostizierten bei dem Opfer eine Kopfverletzung und eine gebrochene Nase.

