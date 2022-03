Akhmetovs Stiftung hat über 130.000 Medikamente für Charkiw gespendet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Wohltätigkeitsstiftung von Rinat Achmetow hat 134.000 Medikamente an Krankenhäuser in Charkiw gespendet, teilte der Pressedienst der Stiftung am Samstag, den 12. März, mit.

Seit Kriegsbeginn haben die staatlichen ukrainischen Krankenhäuser von der Stiftung über 430 Tausend Einheiten der notwendigsten Medikamente erhalten. Dazu gehören Antiseptika, Antibiotika, Wundpflegemittel, Schmerzmittel und andere.

Die Arzneimittelliste wurde in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium erstellt.

Zuvor hatte die Achmetow-Stiftung Medikamente für Krankenhäuser in den Regionen Saporischschja und Donezk geliefert…