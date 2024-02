Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Luhansk ist die vorübergehend besetzte Stadt Lyssytschansk unter Beschuss geraten, was zu Opfern geführt hat. Dies meldete die russische Besatzungsverwaltung am Samstag, den 3. Februar.

Nach Angaben des sogenannten Vorsitzenden der gefälschten „Volksrepublik Luhansk“ Leonid Passetschnik soll ein zweistöckiges Gebäude einer „Bäckerei“ unter Beschuss geraten sein. Er gab traditionell den ukrainischen Streitkräften die Schuld an dem, was er getan hatte.

Das russische Katastrophenschutzministerium meldete seinerseits 11 Tote und 10 Verletzte. Gleichzeitig befinden sich immer noch Menschen unter den Trümmern. Die Arbeiten werden in der Nacht durchgeführt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 25. Januar durch den Beschuss des Marktes im Stadtteil Kirowski des vorübergehend besetzten Donezk 25 Menschen getötet und mindestens 20 weitere verletzt wurden. Diese Daten wurden vom Chef der Donezker Volksrepublik Denis Puschilin bekannt gegeben.

Und am 29. Januar wurde in Donezk ein neuer „Flug“ zum Standort der Angreifer im Bereich des Sportpalastes Druschba registriert. Russische Militärfahrzeuge brannten in der Nähe des Ortes des Angriffs.