Die Angreifer in der Region Cherson zogen sich innerhalb eines Tages 30 km zurück

Der Rückzug der russischen Truppen lässt sich aus der Karte ableiten, die das russische Verteidigungsministerium bei einem Briefing gezeigt hat, wie die Agentur Telegram berichtet. Novosti.

Der Karte zufolge kontrolliert Russland nur noch ein kleines Gebiet östlich des Flusses Oskol und nördlich der Straße zwischen den Siedlungen Dwurechnoje und Iljinka in der Region Charkiw.

Auch im Norden der Region Cherson rückt die ukrainische Armee rasch vor. Am Wochenende ist es den ukrainischen Streitkräften gelungen, die Frontlinie am Westufer des Dnjepr zu durchbrechen. Am Dienstag veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium eine Karte, aus der hervorgeht, dass Russland die Gebiete nördlich von Davydov Brod, Novaya Kamenka und Dudchan nicht mehr kontrolliert. Damit hat sich die Frontlinie in der Region um etwa 30 Kilometer nach Süden verschoben, berichtet Meduza…