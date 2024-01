Angriff auf Odessa: Brände sind ausgebrochen, es gibt Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Als Folge des Angriffs russischer Drohnen in Odessa am Abend des 24. Januar wurden Schäden an der zivilen Wohninfrastruktur verzeichnet, es gibt Opfer. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleh Kiper, mit.

Zunächst war nur von einem Opfer die Rede. Nach Angaben von Kiper hat ein Mann Verbrennungen erlitten. Die Sanitäter versorgen ihn mit der notwendigen Hilfe.

Später berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von einem weiteren Opfer.

„Der Mann wurde mit mehreren Schnittverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Es besteht zum Glück keine Lebensgefahr“, erklärte Kiper.