Die Angriffe auf die Verteidigungsanlage in Tula waren eine Operation des Main Intelligence Directorate

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht des 16. Mai haben Drohnen des ukrainischen Verteidigungsnachrichtendienstes eine Rüstungsanlage in der russischen Stadt Tula angegriffen.

Dies wurde Suspilne von Geheimdienstquellen bestätigt.

Die Nachricht wird ergänzt durch…