Das Antimonopolkomitee hat gegen die Oschtschadbank eine Geldstrafe von einer halben Million verhängt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Antimonopolkomitee hat gegen die Staatliche Sparkasse der Ukraine Oschtschadbank eine Geldstrafe wegen Missbrauchs einer Monopolstellung im Zuge der Teilnahme am Projekt Municipal Card verhängt. Dies berichtete der Pressedienst des Antimonopolkomitees der Ukraine am Freitag, den 31. Dezember.

Der Ausschuss stellte fest, dass die Oschtschadbank JSC die einzige an dem Projekt beteiligte Bank war und in ihrem Rahmen die Reihenfolge und die Bedingungen für die Eröffnung und Führung von Kartenkonten selbständig festlegte.

„Da das Finanzinstitut die einzige Bank war, die sich an dem Projekt Municipal Card Card of Kiew beteiligte, mussten die Inhaber der jeweiligen Karten den Bedingungen zustimmen und es entstanden finanzielle Kosten“, so der Ausschuss.

Dies bezieht sich insbesondere auf den Anschluss des kostenpflichtigen SMS-Informationsdienstes als Voraussetzung für den Erhalt der Kiewer Bürgerkarte sowie des kostenpflichtigen SMS-Informationsdienstes für den Zugang zum Remote-Banking-System im Rahmen des Projekts Kiewer Bürgerkarte.

„Für diese beiden Verstöße wurde die Oschtschadbank JSC mit einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 503.552 Hrywnja belegt“, so der Ausschuss.

Das Antimonopolkomitee der Ukraine fügte hinzu, dass bei der Festsetzung der Höhe der Geldstrafe berücksichtigt wurde, dass die Bank den Verstoß bereits eingestellt hatte, die Tatsache der Begehung nicht leugnete und mit dem Komitee bei der Prüfung des Falles kooperierte.

Die Oschtschadbank erklärte ihrerseits, dass sie mit der Entscheidung des Antimonopolkomitees der Ukraine über die Geldbuße in Höhe von 503.552 Hrywnja wegen Missbrauchs einer Monopolstellung nicht einverstanden ist, wie es in der Pressemitteilung der Bank heißt.

„Die Oschtschadbank ist mit der heutigen Entscheidung des Antimonopolkomitees der Ukraine nicht einverstanden, die Bank mit einer Geldstrafe in Höhe von 503.552 Hrywnja wegen Missbrauchs ihrer Monopolstellung bei der Führung von Kartenkonten der kommunalen Kartennutzer Card of Kiew zu belegen. Unsere Position basiert auf der Tatsache, dass dieses Programm von der KGSA im Jahr 2015 ins Leben gerufen wurde und die Oschtschadbank dem Projekt als zusätzlicher Teilnehmer beigetreten ist“, heißt es in der Erklärung.

Die Bank wies auch darauf hin, dass sie aufgrund von Umständen, die sich der Kontrolle der Bank entziehen, eine Monopolstellung auf dem Markt der Dienstleistungen für die Bearbeitung dieser Konten innehat: Ursprünglich beteiligte sich nur die Kreshchatyk Bank, die später aufgelöst wurde, aktiv an der Durchführung dieses Projekts, und die Oschtschadbank war gezwungen, Karten für Kunden der Kreshchatyk Bank neu auszugeben.

Außerdem behauptet die Oschtschadbank, dass dieses Projekt für sie eher sozial als kommerziell ist. Ob das Antimonopolkomitee der Ukraine die Entscheidung anfechten wird, hängt von der Oschtschadbank ab, nachdem sie sie erhalten und eingehend geprüft hat…