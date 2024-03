Das Antizyklon Jasper kommt in die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Antizyklon Jaspis kommt in die Ukraine. Morgen, am 7. März, wird die Lufttemperatur recht niedrig sein. Dies teilte die Meteorologin Natalija Didenko mit.

„Die synoptische Situation in der Ukraine am 7. März wird durch das Antizyklon Jasper bestimmt, was in den meisten Gebieten überwiegend trockenes Wetter bedeutet“, erklärte sie.

Nach Angaben der Meteorologin wird in der kommenden Nacht von +2…-5, tagsüber -1…+5, im südlichen Teil +4…+9, in Transkarpatien – bis zu +11 Grad erwartet.

In Kiew wird am Donnerstag kein Niederschlag erwartet, nachts -2…-4, tagsüber – etwa 0.

Wie Didenko feststellt, wird sich das kalte Wetter in die nächste Woche verlagern. Und die Erwärmung wird nach dem 16. März beginnen.

Erinnern Sie sich, im letzten Wintermonat, dem 29. Februar, wurden in der Hauptstadt zwei Temperaturrekorde aufgestellt. Bei der maximalen und durchschnittlichen täglichen Lufttemperatur.