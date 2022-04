Arestowytsch hat den weiteren Verlauf des Krieges vorausgesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Olexij Arestowytsch, Berater des Chefs des Präsidialamtes, hat zwei Wochen schwerer Kämpfe im Donbass vorausgesagt, und ihr Schicksal wird die zweite Phase des Krieges bestimmen. Dies sagte er in einem Interview mit dem Telegraph.

„Ihre Hauptaufgabe ist es, den Donbass einzunehmen. Nach der Anzahl der Personen zu urteilen, die sie dort hinschicken, stellt die politische Führung die Aufgabe ziemlich schwierig dar. Putin begann die Kampagne in neun Einsatzgebieten – Kiew, Tschernihiw, Sumy, Charkiw, die Regionen Luhansk und Donezk, Mariupol, Cherson, Melitopol und Saporischschja. Im Moment sind es nur noch zwei. Joint Forces Operation Zone, Mariupol und leicht in Richtung Saporischschja und Cherson. In sechs Richtungen werden sie besiegt. Sie haben nicht die Kraft, voranzukommen. Sie versuchen eine Teilmobilisierung, um die Reihen der Armee wieder aufzufüllen. Außerdem werden im Rahmen des Bars-Systems Reservisten eingezogen – das ist so etwas wie unsere Betriebsreserve“, sagte Arestowytsch und fügte hinzu, dass auch hier schlechte Fortschritte zu verzeichnen sind.

Seinen Angaben zufolge wurden von den 120 BTGs, die die russischen Truppen bei der Invasion eingesetzt haben, etwa 20 vollständig zerstört und etwa 40 sind teilweise kampfbereit.

„Ich denke, das Endergebnis wird irgendwo zwischen 50 und 50 liegen: irgendwo werden wir ein paar Zähne bekommen, irgendwo werden sie stecken bleiben. Das war’s dann aber auch schon: Sie haben keine Reserven. Die Kräfte, die sie aufgebaut haben, sind nicht für eine Offensive geeignet“, ist sich Arestowytsch sicher.

Er weist darauf hin, dass die Russische Föderation mindestens zwei Monate für die Rekrutierung von Kräften benötigt, um die Offensive in vielen Richtungen wieder aufzunehmen. Das bedeutet, dass sie bis Juni keine neue große Wiederholung machen können.

„Aber bis dahin werden die Sanktionen in vollem Umfang in Kraft sein und der russischen Wirtschaft das Genick brechen. Putin will also zumindest mit einem gewissen Erfolg zu den Gesprächen mit Selenskyj kommen. Zum Beispiel, wenn unsere Einheiten umzingelt sind und sagen: Na, gebt ihr auf? Kommen Sie, machen Sie Zugeständnisse. Denn Putin kann es sich nicht leisten, völlig zu verlieren. Und genau das ist die Aussicht“, erklärte Arestowytsch.

Er fügte hinzu, dass seiner Meinung nach der Frieden zu den Bedingungen der Ukraine unterzeichnet werden würde…