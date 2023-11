Der Außenminister der Ukraine ist zum ersten Mal seit 25 Jahren nach Südafrika gereist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba ist zu einem Besuch in Südafrika eingetroffen. Dies ist der erste Besuch des ukrainischen Außenministers in Pretoria seit 25 Jahren, teilte das Ministerium am Montag, den 6. November mit.

„Mit dem Ziel, die ukrainisch-afrikanischen Beziehungen neu zu beleben, möchte die Ukraine die Zusammenarbeit mit der Republik Südafrika auf eine qualitativ neue Ebene bringen. Wir bieten eine Partnerschaft an, die auf gegenseitigem Respekt und Nutzen beruht. Und ich bin froh, dass die südafrikanische Regierung unsere Bestrebungen teilt“, sagte Kuleba bei einem Treffen mit seiner südafrikanischen Amtskollegin Naledi Pandor.

Der Minister informierte sie über die Lage an der Front und die Folgen der russischen Aggression. Er lobte auch die Beteiligung Südafrikas an der Förderung der Formula World.

Kuleba lud Südafrika ein, sich der Initiative „Grain from Ukraine“ anzuschließen, besprach die Zusammenarbeit im Bereich der Digitalisierung der öffentlichen Dienste und schlug vor, in Kiew ein Wirtschaftsforum mit Unternehmen aus der Ukraine und Südafrika abzuhalten.

Im Anschluss an die Gespräche unterzeichneten die Parteien ein Memorandum über die Entwicklung der Zusammenarbeit in der diplomatischen Ausbildung und Forschung zwischen dem Außenministerium der Ukraine und dem Ministerium für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit Südafrikas.

Kuleba lud Pandor auch zu einem Besuch in der Ukraine ein.

Wir möchten daran erinnern, dass Dmytro Kuleba ein Jahr später drei Reisen in afrikanische Länder unternahm. Das letzte Mal besuchte er den afrikanischen Kontinent im Juli dieses Jahres.

Und im Juni dieses Jahres kamen die afrikanischen Führer, die den Friedensplan vorgeschlagen hatten, nach Kiew.