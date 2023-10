Das Außenministerium hat auf die Aufhebung des Atomteststopps durch Russland reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russische Staatsduma hat einen Gesetzentwurf zur Rücknahme der Ratifizierung des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBT) verabschiedet, was eine weitere Provokation des Aggressorlandes darstellt. Dies geht aus einem Kommentar des ukrainischen Außenministeriums hervor, der am Donnerstag, den 18. Oktober veröffentlicht wurde.

„Heute wird die Welt Zeuge eines weiteren provokativen Schrittes des Aggressorstaates, der darauf abzielt, die nukleare Erpressung zu verstärken“, so die Diplomaten.

Das Außenministerium sagte, der Schritt sei Teil einer Reihe von Entwicklungen in Russland in den letzten Jahren. Zuvor hatte der Aggressorstaat beschlossen, die Teilnahme am Vertrag zur Reduzierung strategischer Waffen auszusetzen und taktische Atomwaffen auf dem Territorium von Belarus zu stationieren.

„Ein solch unverantwortliches Verhalten des Landes mit dem größten Nuklearpotenzial der Welt bedroht die internationale Sicherheit und Stabilität…. Die Ukraine verurteilt die Schritte Russlands, die Ratifizierung des Vertrags zurückzuziehen, und fordert die internationale Gemeinschaft auf, auf Moskaus Provokationen entsprechend zu reagieren“, fasste das Außenministerium zusammen.