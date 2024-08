Das Außenministerium der Ukraine hat auf den Terroranschlag am Strand in Somalia reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Ukraine verurteilt auf das Schärfste den Terroranschlag am Strand von Mogadischu in Somalia, bei dem Dutzende von Menschen getötet und viele verletzt wurden.

Dies erklärte der Sprecher des Außenministeriums der Ukraine, Heorhiy Tykhyi.

„Wir sprechen den Menschen in Somalia und den Familien der Opfer unser Beileid aus. Wir wünschen den Opfern eine rasche Genesung“, schrieb er in den sozialen Medien.

Das Außenministerium betonte, dass Terrorismus unter keinen Umständen gerechtfertigt werden kann.

„Die Ukraine unterstützt die Regierung von Somalia in ihren Bemühungen, Sicherheit und Frieden in ihrem Land zu erreichen“, sagte Tymyi.

Am 3. August verübten ein Selbstmordattentäter und mehrere andere bewaffnete Männer einen Anschlag auf einen Strand in der somalischen Hauptstadt Mogadischu. Mindestens 32 Menschen wurden bei dem Anschlag getötet. Es ist auch bekannt, dass 63 Menschen verwundet wurden, einige von ihnen in ernstem Zustand.