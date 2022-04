Auchan isoliert seine russische Filiale

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Geschäftsführung von Auchan hat beschlossen, ihre russische Niederlassung zu isolieren. Insbesondere stellt die Zentrale die Lieferungen und Investitionen der Kette in Russland ein. Dies teilte das ukrainische Büro des Unternehmens am Dienstag, 5. April, mit.

„Unter dem Ansturm der Appelle von Tausenden von Mitarbeitern und Dutzenden von Briefen hat die Zentrale beschlossen, die Investitionen einzuschränken und die Lieferungen nach Russland einzustellen“, heißt es in der Erklärung.

Was bedeutet das für Russland?

Es werden keine neuen Geschäfte eröffnet.

Die bestehenden Geschäfte werden nicht renoviert.

Es wird keine Unterstützung für IT-Technologie und Projekte geben.

Es wird keine Aktualisierung der wichtigsten Software wie Kasse, Logistik, Handel usw. geben.

Die Russische Föderation wird nicht mehr mit importierten Waren beliefert – das sind 90 % des Sortiments an Bekleidung, Schuhen, Haushaltswaren und Textilien.

Die ukrainische Niederlassung des Unternehmens erklärte, dass die Geschäfte in Russland bereits Verluste machen und dass die neuen Sanktionen zu einem katastrophalen Umsatz- und Steuerrückgang führen werden. Am Ende wird die russische Kette Ashan höchstwahrscheinlich in Konkurs gehen…