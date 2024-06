Aufgrund von Angriffen auf Stromanlagen werden die Strombeschränkungen früher in Kraft treten - Ukrenerho

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Über Nacht hat Russland Stromanlagen in der Ukraine angegriffen. „Ukrenerho informiert, dass die stündlichen Stromausfälle am 22. Juni früher beginnen werden

Aufgrund der massiven russischen Angriffe auf Stromanlagen werden die Strombeschränkungen am Samstag, den 22. Juni, früher beginnen – von 14:00 bis 24:00 Uhr.

Dies teilte Ukrenerho am Morgen mit.

„Die regionalen Stromversorgungsunternehmen werden in der gesamten Ukraine stündliche Stromausfälle von 14:00 bis 24:00 Uhr anordnen. Der Grund dafür sind die Folgen der massiven Angriffe des Feindes auf die Stromversorgungseinrichtungen“, hieß es in der Erklärung.

In der Nacht zum 22. Juni schossen die Luftabwehrkräfte 12 von 16 Marschflugkörpern und 13 Shaheds ab, die die russische Armee zum Angriff auf die Ukraine eingesetzt hatte.

Die Russen griffen die Einrichtungen des Übertragungsnetzbetreibers in den südlichen und westlichen Regionen an. Die Anlagen von Ukrenerho in den Regionen Saporischschja und Lwiw wurden beschädigt. In Saporischschja wurden zwei Stromtechniker verletzt und liegen im Krankenhaus.

Die Anlagen werden derzeit inspiziert und Notreparaturen sind im Gange.