Der Auftragnehmer wurde verdächtigt, bei Reparaturarbeiten am Flughafen Uschhorod Schäden in Höhe von 3,8 Millionen Hrywnja verursacht zu haben

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Privatunternehmen führte umfangreiche Reparaturen an der Pflasterung der Flugzeugabstellflächen am Flughafen Uschhorod durch. Das Unternehmen hat in offiziellen Dokumenten ungenaue Angaben gemacht und Haushaltsmittel beschlagnahmt.

Dies teilte der Pressedienst der Nationalen Polizei mit.

Nach Angaben der Nationalen Polizei der Region Transkarpaten hat der Auftragnehmer im Jahr 2021 Reparaturen im Wert von mehr als 43 Millionen Hrywnja durchgeführt. Um daran zu verdienen, enthielten die Dokumente fiktive Angaben über den Umfang der durchgeführten Arbeiten und die verwendeten Materialien – sie waren deutlich zu hoch angesetzt. Anschließend wurden die vom Leiter unterzeichneten Dokumente an den Regionalrat geschickt, um die Gelder zu erhalten.

Den Ermittlungen zufolge beläuft sich die Differenz zwischen den finanzierten und den ausgeführten Arbeiten auf mehr als 3,8 Millionen Hrywnja.

Auf der Grundlage der gesammelten Beweise wurde dem Leiter des Bauunternehmens eine Verdachtsmeldung zugestellt. Ihm drohen bis zu 12 Jahre Gefängnis mit Beschlagnahmung des Vermögens.

