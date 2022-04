Australien hat gepanzerte Bushmaster-Fahrzeuge an die Ukraine ausgeliefert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die australischen Behörden haben der Ukraine 20 gepanzerte Mannschaftstransportwagen vom Typ Bushmaster im Wert von 38 Millionen Dollar übergeben. Dies erklärte der ukrainische Botschafter in Australien, Wassyl Myroshnychenko, am 8. April auf Facebook.

„Auf Einladung von Verteidigungsminister Peter Dutton und in Anwesenheit von Generalmajor Scott Winter, dem Chef der Bodentruppen, war er Zeuge der Übergabe der Ausrüstung an die Ukraine… Ein historischer Moment“, sagte der ukrainische Diplomat.

Miroshnichenko betonte, dass es sich nach Ansicht australischer Sicherheitsexperten um die schnellste Entscheidung über die Gewährung militärischer Hilfe in der Geschichte des Landes handele.

„Präsident Wolodymyr Selenskyj wandte sich am 31. März an das Parlament und bat um gepanzerte Bushmaster-Mannschaftswagen. Am nächsten Morgen bestätigte Ministerpräsident Scott Morrison, dass er bereit ist, sie zur Verfügung zu stellen. Nach ukrainischer Zeitrechnung geschah dies alles am selben Tag. Am Morgen bat er um sie, und am Ende des Tages waren sie vereinbart“, sagte der Botschafter.

Im Gespräch mit Miroshnychenko betonte der australische Verteidigungsminister, dass die Regierung „sehr stolz“ auf die enge Zusammenarbeit mit der Ukraine und auf die „Reaktion auf den Aufruf“ von Präsident Selenskyj sei.

Laut Dutton soll das „Geschenk“ von 20 Bushmaster dazu dienen, „so schnell wie möglich gegen die Russen zurückzuschlagen“…