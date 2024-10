Das Auto des Leiters der Kampfausbildung in Kramatorsk ist in die Luft gesprengt worden Streitkräfte der Ukraine - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Unbekannte haben einen Sprengsatz unter einem Mercedes-Benz ML Dienstwagen platziert, berichtet RBC-Ukraine unter Berufung auf seine Quellen.

Unbekannte haben das Auto des Leiters der Kampfausbildung der Streitkräfte der Ukraine in Kramatorsk, Region Donezk, in die Luft gesprengt. Der Mann wurde in ernstem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Darüber berichtet unter Berufung auf eigene Quellen RBC-Ukraine am Dienstag, den 22. Oktober.

Nach Angaben der Gesprächspartner ereignete sich die Explosion heute um 09.30 Uhr.

Unbekannte haben einen Sprengsatz unter dem Dienstwagen Mercedes-Benz ML platziert.

Der Sprengstoff explodierte, als sich das Auto in Bewegung setzte. Der Fahrer befindet sich in einem ernsten Zustand im Krankenhaus.

Zuvor hatten die Ordnungskräfte zwei Angreifer festgenommen, die in Iwano-Frankiwsk Militärfahrzeuge in Brand gesetzt hatten.

Außerdem wurden Brandstifter von Militärfahrzeugen in Ternopil und Tscherkassy verhaftet.