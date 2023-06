Autoexplosion in der Region Charkiw: Frau getötet, drei Kinder verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine 37-jährige Frau ist bei einer Autoexplosion in der Region Charkiw auf der Stelle gestorben. Drei Kinder wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, am 2. Juni auf Telegram mit.

„Heute gegen 12.00 Uhr wurde in der Nähe der Dörfer Morozova Dolina und Lemishchino, Bezirk Bogodukhov, ein Auto, in dem eine Familie mit drei Kindern unterwegs war, durch einen unbekannten Sprengsatz in die Luft gesprengt. Eine 37-jährige Frau starb auf der Stelle. Zwei Mädchen im Alter von 12 und 15 Jahren und ein 12-jähriger Junge wurden schwer verletzt“, schrieb er.

Die verletzten Kinder wurden ins Krankenhaus eingeliefert, und die Sanitäter kämpfen um ihr Leben.

Sinegubov rief erneut dazu auf, Wälder, Felder und andere Orte, an denen sich feindliche Minen befinden könnten, nicht zu besuchen.