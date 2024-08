Sechs Menschen, darunter ein Kind, wurden bei dem Beschuss von Zolochiv verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär hat die Siedlung mit zwei gelenkten Bomben beschossen, so der Pressedienst der Polizei.

Durch den feindlichen Beschuss des Dorfes Zolochev im Bezirk Bogodukhov der Region Charkiw wurden sechs Menschen verletzt, darunter ein 12-jähriges Kind. Darüber berichtete am Donnerstag, den 15. August, der Pressedienst der Nationalen Polizei der Ukraine.

Es wird berichtet, dass das russische Militär zwei gelenkte Luftbomben auf die Siedlung abgeworfen hat. Verwaltungsgebäude, ein Kindergarten, Geschäfte, mehr als 20 Privathäuser, Garagen und Nebengebäude wurden beschädigt. Ein Feuer brach aus.

„Zwei Frauen erlitten Schrapnell- und Sprengstoffwunden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Frau und zwei Männer erlitten leichte Verletzungen und eine akute Stressreaktion. In Bezug auf einen 12-jährigen Jungen wird die Frage der Krankenhauseinweisung geprüft“, heißt es in der Meldung.

Am Vorabend wurde berichtet, dass in der Region Charkiw durch den Einschlag der russischen Drohne zwei medizinische Freiwillige getötet wurden, aber wie sich herausstellte, bedurften die Informationen einer Klärung.

Olexandera Mike Mulkevich starb, sie war erst 35 Jahre alt. Das andere Mädchen im Fahrzeug überlebte, sie wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.