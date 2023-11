Autogas verschwindet von den Tankstellen in der Ukraine: Was ist der Grund?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Flüssiggas verschwindet allmählich von den ukrainischen Tankstellen, und wo es noch vorhanden ist, steigen die Preise täglich und erreichen fast 40 Hrywnja pro Liter. Diese Kosten sind jedoch nicht endgültig, denn erst heute ist der Preis für Autogas für Großhändler um weitere zwei Hrywnja gestiegen. Was die Gründe für die Verknappung sind und ob das Gas in der Ukraine verschwinden kann – weiter in der Geschichte.

Die Situation ist katastrophal

Der Hauptgrund für das Verschwinden und den Preisanstieg von Autogas ist die Blockade der ukrainischen Grenze durch polnische Spediteure, sagte der Direktor eines der Tankstellennetze Leonid Kosyanchuk in der Sendung des TV-Marathon.

„Etwa ein Viertel des gesamten Verbrauchs (von Gas – Anm. d. Red.) haben wir genau durch Benzin- und Gastransporteure über die polnische Grenze erhalten. Und wir sehen, dass sich diese ganze Geschichte ausweitet. Auch die Slowakei blockiert bereits, das ist nicht gut“, bemerkte Kosyanchuk.

Darüber hinaus wurde seiner Meinung nach der Einzelhandelspreis für Autogas auch durch Änderungen bei den Zollverfahren beeinflusst, da man befürchtet, dass russischer Kraftstoff über Drittländer in den ukrainischen Markt eindringen könnte. All dies zusammen hat zu einem starken Anstieg der Kosten für diese Art von Kraftstoff geführt.

„Da es in der Ukraine immer weniger Gas gibt, ist die Nachfrage auf den Auktionen sehr hoch. Bei einem Einzelhandelspreis von 35,9 Hrywnja liegt der Auktionspreis bereits bei 37,5 Hrywnja. Wie ich aus der Analytik ersehe, haben wir ein Problem mit dem Preisanstieg in naher Zukunft um mindestens weitere 2 Hrywnja pro Liter“, fügte Kosyanchuk hinzu.