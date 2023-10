"Awdijiwka ist die größte Niederlage der Russen" - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Beginn der russischen Offensive auf Awdijiwka belaufen sich die Verluste der Armee des Aggressorlandes Russland in der Region Donezk auf 6.500 Militärangehörige, sagte Oberst Alexander Shtupun, der Sprecher des gemeinsamen Pressezentrums der Tavricheskiy Area Defence Forces, am Sonntag, den 29. Oktober, in der Sendung eines TV-Marathon.

„Wenn wir über die Zahl der Verluste sprechen, ist Awdijiwka die größte Niederlage der Russen. Denn wenn man den 10. Oktober mitzählt, hat der Feind in Donetschyna im Verantwortungsbereich des OSGV Tavria insgesamt fast 6.500 Menschen verloren“, stellte er fest.

Shtupun stellte fest, dass die Streitkräfte der Ukraine auch 100 feindliche Panzer und etwa 250 Einheiten anderer gepanzerter Fahrzeuge zerstört haben. Allein in den letzten 24 Stunden wurden fünf russische Panzer, darunter auch T-90, zerstört.

Der Sprecher sagte, dass sich insgesamt bis zu 40.000 russische Angreifer in Richtung Awdijiwka aufhielten.