Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Moskauer Ärzte haben bereits den zweiten Tag versucht, Gennadi Matsegora daran zu hindern, „zu einem Kobzon-Konzert“ zu gelangen, so der Geheimdienst.

In der russischen Stadt Stary Oskol in der Region Belgorod wurde ein Anschlag auf den Bürgermeister und Mitarbeiter von Kupjansk Gennadi Matsegora verübt. Dies teilte die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums der Ukraine am Samstag, den 8. Juni mit.

Es wird angegeben, dass das Attentat am Freitag, den 7. Juni, verübt wurde. Matsegora befindet sich im Krankenhaus in einem kritischen Zustand.

„Die Moskauer Ärzte versuchen nun schon den zweiten Tag, Matsegora daran zu hindern, das Konzert in Kobzon zu besuchen. Der Zustand des Verräters am ukrainischen Volk – kritisch“, heißt es in der Mitteilung.

Die Hauptdirektion des Geheimdienstes erinnerte daran, dass Matsegora das Amt des Bürgermeisters von Kupjansk von der verbotenen Partei Oppositionsplattform – Für das Leben innehatte. Nach der Ankunft der russischen Invasoren in der Stadt ging er freiwillig zu ihnen, um mit ihnen zusammenzuarbeiten.

„Im Juni 2022 unterzeichnete er das sogenannte Protokoll über die Einrichtung der Besatzungsverwaltung in Charkiw und gab dies öffentlich bekannt. Nach der Befreiung von Kupjansk floh er mit den Russen in die Region Belgorod, wo die Moskauer Herren Matsegora eine verstärkte Bewachung zuteilten, die die Kollaborationsmaßnahme jedoch nicht sicher machte“, so der Geheimdienst weiter.

Russische Telegramkanäle schreiben, dass Matsegora in Stary Oskol in der Nähe des Hauses, in dem er lebte, erschossen wurde.

Wir werden daran erinnern, dass im April in Moskau ein ehemaliger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine Wassili Prozorow in die Luft gesprengt wurde. Er wurde im März 2019 am Vorabend der Präsidentschaftswahlen von 2019 in der Ukraine bekannt. Damals gab Prozorov in Russland eine Pressekonferenz zum Thema „Aufdeckung der Aktivitäten des Sicherheitsdienstes der Ukraine in der Ukraine“.