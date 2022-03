Der Bürgermeister von Trostyanets in der Region Sumy hat die Kommunikation eingestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Vorsitzende der Gebietskörperschaft der Stadt Trostyanets, Jurij Bova, ist in der Region Sumy nicht erreichbar. Dies teilte der Vorsitzende der regionalen Militärverwaltung von Sumy, Dmitry Zhivitsky, am Montag, den 28. Februar, in seinem Telegrammkanal mit.

„Trostyanets. Die Situation ist kompliziert. Die Kommunikation mit dem Vorsitzenden der Gemeinde, Jurij Bova, ist verloren gegangen“, schrieb der Leiter der Region Sumy.

Er äußerte jedoch die Hoffnung, dass er am Leben ist.

„Ich hoffe, er lebt. Er hat am Morgen noch aktiv gearbeitet“, so Schiwizkij.

Zuvor hatte der Bürgermeister von Tschernihiw, Wladyslaw Atroschenko, die Einwohner der Stadt aufgefordert, ihre Anstrengungen zu koordinieren und der Armee, der Territorialverteidigung, den Sanitätern und sich gegenseitig zu helfen.