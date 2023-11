Das Büro des Präsidenten kommentierte das Treffen zwischen Biden und Xi Jinping

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Treffen zwischen den Staatsoberhäuptern der USA und Chinas, Joe Biden und Xi Jinping, in San Francisco war ein gutes Signal für die Welt und zeigte den Wunsch nach einer neuen globalen Ordnung und Stabilität. Dies schrieb Mychajlo Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes, am Donnerstag, den 16. November, in Telegram.

Bei der Bewertung der Gespräche zwischen Biden und Xi äußerte Podoljak insgesamt „vorsichtigen Optimismus“.

„Dies ist ein großartiges Signal an die Welt: Dialog statt Konfrontation, eine neue globale Ordnung, verbindliche Regeln, Stabilität und Vorhersehbarkeit“, erklärte Podoljak.

Die Gespräche zwischen den Präsidenten der USA und Chinas und der Abschluss einer Reihe von Abkommen sind für ihn ein Beweis dafür, dass Russland seinen realen Einfluss auf globale Prozesse verloren hat.

„Und zweitens: Russland ist endgültig von der Liste derjenigen ausgeschlossen, die wirklich Einfluss auf globale Prozesse haben. Russland ist so gut wie unsubjektiv“, meint der Berater des Chefs des Präsidialamtes.

Der Grund dafür sei, so Podoljak, dass der Kreml auf Chaos, Zerstörung und die Unterstützung von Gewalt als Instrument der Außenpolitik setze und außerdem „einen schlechten Ruf hat, mit dem man sich nicht schmieren kann.“

„All das ist unnötig für diejenigen, die Horizonte, eine Zukunft, gegenseitig einschränkende Regeln sehen wollen“, fasste er zusammen.