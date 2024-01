"Behörden" Die Krim hat ein "Sonderregime" an der Grenze zur Region Cherson eingeführt - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russisch kontrollierte Oberhaupt der Krim, Sergej Aksjonow, hat ein Dekret erlassen, wonach an der Verwaltungsgrenze zwischen der Krim und dem besetzten Teil der Region Cherson ein „Sonderregime“ der Ein- und Ausreise eingeführt wird. Darüber berichtete heute, am 25. Januar, das Projekt von Radio Liberty Krym.Realii.

Laut dem Dekret wird die Regelung der Durchreise im Norden der Krim „der Regelung der Durchreise durch die Staatsgrenze der Russischen Föderation gleichgestellt“.

Die Orte, an denen die Verwaltungsgrenze zwischen der Krim und dem Gebiet Cherson überschritten werden kann, sind die Autobahnkontrollpunkte Armjansk, Perekop, Dschankoj und die Eisenbahnkontrollpunkte Armjansk und Dschankoj.

„Um festzustellen, dass das Überschreiten der Verwaltungsgrenze zwischen der Republik Krim und dem Gebiet Cherson in Anwesenheit von: ausländischen Staatsbürgern oder staatenlosen Personen – einem gültigen Ausweisdokument und in Übereinstimmung mit internationalen Verträgen der Russischen Föderation in dieser Eigenschaft anerkannt wird“, heißt es in dem Dekret.

In dem Dokument wird auch darauf hingewiesen, dass sich russische Militärkonvois in Abstimmung mit der Grenzabteilung des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes auf speziell ausgewiesenen Straßen bewegen werden.