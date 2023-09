Beschuss in der Region Donezk: eine ältere Frau getötet und ein Mann verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Samstag wurde in der Region Donezk durch den Beschuss der russischen Armee in Jelisawetiwka eine ältere Frau getötet und ein Bewohner von Awdiwka verwundet.

Quelle: Anastasia Medvedeva, Sprecherin der regionalen Staatsanwaltschaft von Donezk, in einem Kommentar an Suspilne Donbass

Details: Elizavetivka im Bezirk Pokrovsk geriet unter Beschuss der russischen Truppen. Nach vorläufigen Informationen der Staatsanwaltschaft hat die russische Armee das Feuer mit Kanonenartillerie eröffnet.

Anzeige: „Infolge des feindlichen Angriffs starb eine 74-jährige Frau an einer durchdringenden Wunde in der Brust“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Nach Angaben von Medvedeva beschoss die russische Armee gegen 15:42 Uhr Awdijiwka, angeblich mit einem Grad-Mehrfachraketenwerfersystem.

„Ein 44-jähriger Anwohner erlitt eine Schrapnellwunde durch den Einschlag von Granaten in einer der Straßen in der Nähe eines mehrstöckigen Wohnhauses. Er erhielt qualifizierte medizinische Hilfe“, sagte der Sprecher.