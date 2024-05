Der Beschuss der Region Sumy: die Situation mit dem Licht ist bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit heute Morgen sind die Verbraucher teilweise mit Strom versorgt. In der Region Sumy sind 91 Siedlungen weiterhin ohne Strom.

In der Region Sumy wurden durch den nächtlichen Angriff der russischen Aggressoren mehr als 400 Tausend Verbraucher ohne Strom versorgt. Dies teilte das Energieministerium am Montag, den 6. Mai mit.

„Heute Nacht hat der Feind die Energieinfrastruktur in der Region Sumy beschossen. Gleichzeitig wurde mehr als 400 Tausend Abonnenten in der Stadt Sumy und den Siedlungen der Region der Strom abgestellt“, heißt es in der Mitteilung.

Auch in der Region Charkiw wurde der Strom abgeschaltet. Ab dem Morgen wurden die Verbraucher teilweise mit Strom versorgt. In der Region Sumy bleiben 91 Siedlungen ohne Spannung.

Außerdem hat der Feind in der Region Donezk das Gebiet einer der Energieanlagen beschossen. Es gab keine Todesopfer.

Nach Angaben von Ukrenergo gibt es heute tagsüber in der Region Charkiw Einschränkungen im Verbrauch. Bis zum Morgen wurden etwa 108 Tausend Haushalte vom Stromnetz getrennt. Auch rund um die Uhr eingeschränkt Verbrauch der Industrie in Krywyj Rih.

Insgesamt wurden am Morgen in der Ukraine aus verschiedenen Gründen 492 Siedlungen stromlos geschaltet.

Wir möchten daran erinnern, dass die Russen in der Nacht zum 6. Mai das Energiesystem der Region Sumy angegriffen haben. Die Luftabwehr schoss 12 „Shahedin“ ab.