Der Besuch von Bartholomäus und Terry Gilliam: Was am Samstagabend, 21. August, geschah

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Der Besuch des Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus in Kiew am Samstag, den 21. August, sorgte für Aufregung, da die Polizei die Andriyivskyy-Abfahrt vollständig blockierte. Einem Journalisten von Vesti.ua zufolge, der vor Ort war, war es unmöglich, sich der St. Andreas-Kirche zu nähern und sie zu betreten.

Der Sprecher der Werchowna Rada der Ukraine, Dmytro Rasumkow, traf mit Bartholomäus zusammen. Und nach dem Bericht der Mitarbeiter der Werchowna Rada zu urteilen, gab es keinen Dialog mit dem Priester – nur Rasumkow sprach. Und er sagte einige ziemlich seltsame Dinge – mehr…

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy hat ein Dekret erlassen, mit dem die Entscheidung des NSDC über Sanktionen gegen den Chefredakteur von Strana.ua, Ihor Huzhva, und mit ihm verbundene Personen und Unternehmen sowie Anatoliy und Olha Shariy und die mit ihnen verbundenen Medienunternehmen umgesetzt wird. Die Entscheidung des NSDC wurde bereits am Freitag, dem 20. August, bekannt gegeben. Die Beschränkungen traten weniger als einen Tag nach Bekanntgabe der Sanktionen in Kraft.

Am Samstag wurde bekannt, dass das Nordatlantische Bündnis auf dem Gipfel der Krim-Plattform, der am 23. August in der Ukraine beginnt, durch den stellvertretenden Generalsekretär der Organisation, Mircea Dzhoane, vertreten sein wird. Die Nato wird nicht nur an dem Gipfeltreffen teilnehmen, sondern auch auf der Podiumsdiskussion „Bedrohungen in der Asow-Schwarzmeer-Region als Herausforderung für die internationale Sicherheit: Konsolidierung der Bemühungen und Lösungen“ sprechen. Deutschland wird auf der „Krim-Plattform“ durch den Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, vertreten sein. Dies teilte die deutsche Botschafterin in der Ukraine, Anka Feldhusen, mit.

Das ukrainische Außenministerium hat am Samstag gegen die Ausweitung der Liste ukrainischer Personen protestiert, gegen die die russische Regierung Sanktionen verhängt hat. Es sei daran erinnert, dass auf der Liste auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba und der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Oleksiy Danilov, standen, wobei letzterer es als „das beste Geschenk zum 30-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit der Ukraine“ bezeichnete. Das Außenministerium schien jedoch eine etwas andere Einstellung zu diesem Geschenk zu haben.

Darüber hinaus führte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Samstag ein Telefongespräch mit der amerikanischen Unterstaatssekretärin Victoria Nuland über die Evakuierung aus Afghanistan. „Die Seiten haben vereinbart, zusammenzuarbeiten, um die nächsten Etappen der Evakuierung ukrainischer Staatsbürger aus Afghanistan vorrangig durchzuführen“, so das ukrainische Außenministerium.

Ebenfalls am Samstag besiegte Shakhtar Chornomorets, das mit zehn Mann antrat. Bereits nach 17 Minuten in der fünften Runde der ukrainischen Premier League wurde in der Begegnung zwischen Chornomorets und Shakhtar ein Spieler suspendiert. Von Anfang an, Chornomorets Gastgeber Shakhtar Donetsk in einem sehr rauen Spiel beschäftigt. Doch die Suspendierung von Biloshevskyi ließ die Odessaner nicht nur mit zehn Mann auflaufen, sondern entschied auch über den Ausgang des Spiels.

Das Internationale Filmfestival von Odessa, das dem 30. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine gewidmet war, ging am Samstag zu Ende. Die Jury wählte die Gewinner aus. Der einzige Wettbewerb war der Nationale Filmwettbewerb, dessen Gewinner für den besten Film, die beste Regie und den besten Schauspieler ausgezeichnet wurden – die Liste aller Gewinner finden Sie hier.

Der britische Regisseur Terry Gilliam verwechselte die Ukraine mit Russland, als er auf dem Internationalen Filmfestival von Odessa einen Preis für seinen Beitrag zum Weltkino entgegennahm. Der Regisseur entschuldigte sich fast sofort, sagte der Journalist von Vesti.ua. Aber Terry Gilliams Fauxpas hat den ukrainischen Filmemachern Iryna Tsylyk und Oleg Sentsov wirklich weh getan – mehr Details, Video hier.

Bei einer Explosion in einem Wohnblock in Moskau starben am Samstag drei Menschen: ein Vater und seine beiden Kinder. Ein 14-jähriger Junge und sein 44-jähriger Vater starben noch am Unfallort, während das zweite Kind im Alter von 12 Jahren nach der Explosion ins Krankenhaus gebracht wurde. Er starb in den Armen von Sanitätern.

Die deutsche Botschafterin in Kiew, Anka Feldhusen, übergab dem ukrainischen Gesundheitsminister Viktor Ljaschko am Samstag 1,5 Millionen Dosen Impfstoff von AstraZeneca. Die Medikamente im Wert von rund 6 Millionen Euro wurden als „dringende Hilfe im Kampf gegen die Pandemie“ zur Verfügung gestellt, teilte die deutsche Botschaft mit.

Ebenfalls am Samstag wurde gewarnt, dass der zum Tropensturm verstärkte Hurrikan Henri bereits am Sonntag Long Island in New York und das gesamte südliche Neuengland treffen würde. Es werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h und Niederschläge von bis zu 15 cm erwartet. Die Behörden warnen vor „erheblichen Schäden“ an der gesamten Küste.