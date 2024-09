Der Besuch von Wolodymyr Selenskyj in den USA wurde verlängert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in New York eingetroffen, um an Veranstaltungen während der hochrangigen Woche der UN-Generalversammlung teilzunehmen und sich mit führenden Politikern der USA zu treffen.

Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in den USA wird fortgesetzt. Er wird einen weiteren Tag dauern. Das teilten Quellen in der ukrainischen Delegation am Donnerstag, den 26. September, der Voice of America mit.

Gleichzeitig weist die Publikation darauf hin, dass es noch keine Bestätigungen für mögliche Treffen mit dem US-Präsidentschaftskandidaten der Republikanischen Partei Donald Trump gibt.

Wir erinnern daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag, den 22. September, einen offiziellen Besuch in den Vereinigten Staaten begonnen hat.

Das Staatsoberhaupt hielt eine Reihe von Treffen mit führenden Politikern der Welt und amerikanischen Politikern ab und sprach bei der Sitzung der UN-Generalversammlung und einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats.

Bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden präsentierte Selenskyj ihm einen Plan für den Sieg der Ukraine im Krieg mit der Russischen Föderation. Unterdessen kritisierte der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump Präsident Selenskyj scharf für seine mangelnde Bereitschaft, den Krieg mit Russland friedlich beizulegen.

Und der Kongress leitete eine Untersuchung des Besuchs des ukrainischen Staatschefs in einer Munitionsfabrik im Bundesstaat Pennsylvania ein und bezeichnete das Ereignis als „Einmischung in die US-Wahl“.