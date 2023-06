Beteiligen Sie sich an der Wohltätigkeitsinitiative von Ukrzoloto

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Dies ist die größte Tragödie, die die Ukraine seit Jahrzehnten getroffen hat. Noch ist nicht bekannt, welche Folgen für eine ganze Region zu erwarten sind, aber eines ist sicher – es besteht Handlungsbedarf.

Alle Ukrainer haben sich zusammengeschlossen, um den Opfern zu helfen. Die Schmuckkette Ukrzoloto unterstützte die wichtige Initiative und spendete heute 1 500 000 Hrywnja an die gemeinnützige Stiftung Sergei Pritula. Diese Mittel werden für den Kauf von Booten, Neoprenanzügen, Pumpen, Wasserreinigungsanlagen und allem anderen verwendet, was im Moment benötigt wird, um den überfluteten Häusern und Straßen zu helfen.

In ein paar Wochen wird das Wasser zurückgehen und ein neues Problem wird sich stellen – der Wiederaufbau von Cherson. Nach einer so gewaltigen Tragödie erfordert dies viel Zeit, Ressourcen und gemeinsame Anstrengungen. Ukrzoloto ist sich bewusst, dass das Ausmaß der Verwüstung enorm sein wird, und möchte sich am Wiederaufbau der betroffenen Region beteiligen. Deshalb startet die Kette eine Wohltätigkeitskampagne: Von jedem verkauften Schmuckstück werden 100 Hrywnja für die Hilfe gespendet. Vom 10. bis zum 30. Juni kann sich jeder, der ein Schmuckstück der Kette kauft, am Wiederaufbau der Region Cherson beteiligen. Alle gesammelten Gelder werden von Ukrzoloto an die Serhij Prytula Charitable Foundation überwiesen und für den Wiederaufbau der Infrastruktur in den beschädigten Regionen und zerstörten Häusern verwendet.

Das Schmucknetzwerk Ukrzoloto ruft alle dazu auf, die Initiative zu unterstützen, selbst kleine Beträge zu spenden und den Bedürftigen zu helfen. Die Ukrainer sind unverwüstlich! Gemeinsam werden wir siegen.