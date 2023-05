Der Betrieb von Nova Post wurde erheblich gestört.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Mittwochabend, 17. Mai, ist die mobile App von Nova Post gestört. Aufgrund technischer Störungen ist es nicht möglich, die Poststelle und die damit verbundenen Dienstleistungen zu nutzen. Den Kunden werden Alternativen für den Empfang von Paketen angeboten, teilt der Pressedienst des Unternehmens mit.

„Leider funktioniert die mobile Anwendung von Nova Mail aufgrund einer technischen Störung vorübergehend nicht. Daher ist es nicht möglich, die Poststelle und alle Dienstleistungen aus der Anwendung zu nutzen“, – heißt es in der Erklärung.

Das Unternehmen stellt fest, dass alle diejenigen, die auf das Paket in der Poststelle warten, heute in naher Zukunft den Betreiber anrufen und die Wünsche klären werden: bequeme Art der Zustellung oder die Möglichkeit, auf den Erhalt in der Poststelle zu warten.

In den Büros von Nova Post sind alle Paket- und Frachtversanddienste sowie Finanzdienstleistungen verfügbar. Alle anderen digitalen Touchpoints – API, Geschäftsstelle, Website – sind ebenfalls in Betrieb.

„Wir arbeiten hart daran, die mobile App so schnell wie möglich zum Laufen zu bringen. Sobald wir sie wieder in Betrieb nehmen, werden wir sofort über die sozialen Medien und die Website des Unternehmens informieren“, versicherte das Unternehmen.