AP: Biden kündigt neues Hilfspaket von 225 Millionen Dollar für die Ukraine an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 11. Juli wird Biden ein weiteres Militärhilfepaket im Wert von 225 Millionen Dollar für die Ukraine ankündigen. Es wird Patriot-Luftabwehrsysteme enthalten. Dies berichtet die Associated Press unter Berufung auf Beamte in den Vereinigten Staaten

Dies berichtet die Associated Press unter Berufung auf US-Beamte.

Zwei US-Beamte erklärten gegenüber AP, dass die Ankündigung während Bidens Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 11. Juli erfolgen wird.