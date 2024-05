Blinken sagte, er sei zuversichtlich, dass die Ukraine die Front in der Region Charkiw halten werde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

US-Außenminister Antony Blinken ist zuversichtlich, dass die Ukraine die Frontlinie in der Region Charkiw inmitten der russischen Offensivversuche halten kann.

Blinken sagte dies auf CBS.

„Ich bin überzeugt, dass die Ukraine ihre Stellung im Osten effektiv halten kann, dass sie auf den Vorteilen aufbauen kann, die sie im Schwarzen Meer errungen hat… und dass sie auch die russischen Streitkräfte, insbesondere auf der Krim, unter Druck setzen kann, um es ihnen zu erschweren, ihre Aggression fortzusetzen“, sagte er auf die Frage des Moderators nach der Lage in der Region Charkiw.

„Erst diese Woche haben wir etwa 400 Millionen Dollar für Verteidigungsgüter für die Ukraine aus dem Nachtragshaushalt abgezogen. Wir tun also alles, was wir können, um diese Hilfe so schnell wie möglich bereitzustellen“, fügte der Außenminister hinzu.

Gegen 05:00 Uhr am 10. Mai versuchten die Russen, die Verteidigungslinie im Norden der Region Charkiw zu durchbrechen, berichtete das Verteidigungsministerium. Der Beschuss von Grenzsiedlungen wurde intensiviert.

