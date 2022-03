Borrell: Russland kann die ukrainischen Städte nicht übernehmen und bombardiert sie deshalb

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland kann die ukrainischen Städte nicht einnehmen, also zerstört es sie durch Bombardierungen, wie in Syrien und Tschetschenien, und Putin könnte in Den Haag vor Gericht gestellt werden. Dies sagte Josep Borrell, Vizepräsident der Europäischen Kommission und Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, laut TF1Info.

„Mariupol ist zweifelsohne ein Kriegsverbrechen, aber es geht nicht nur um dieses Krankenhaus. Russland ist nicht in der Lage, die Städte einzunehmen, der ukrainische Widerstand ist sehr stark, also tut es das, was es in Syrien oder Tschetschenien getan hat – es bombardiert. Die russische Armee ist eine Artilleriearmee. Deshalb bombardiert sie wahllos – entweder ein Krankenhaus, oder Bürgersteige, oder Häuser“, so Borrel.

Laut Borrell könnte der russische Präsident Wladimir Putin vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt werden.

„Es gibt eine solche Möglichkeit. Und nach dem, was wir sehen, gibt es dafür viele Gründe“, sagte er.

Auch nach Ansicht des Chefs der Europäischen Kommission werden sich die Beziehungen zu Russland nach den Ereignissen in der Ukraine radikal verändern.

„Wir haben eine neue Seite in der Geschichte Europas, eine neue Seite sogar in der globalen Geopolitik betreten“, fügte Borrell hinzu und verurteilte erneut „einen absolut ungerechtfertigten und grundlosen Krieg, der immer gewalttätiger wird und für die zivilisierte Welt absolut inakzeptabel ist“.