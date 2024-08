Der britische Ministerpräsident ordnet die Entwicklung einer Strategie zur Verstärkung der Unterstützung für die Ukraine an - The Times

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der britische Ministerpräsident Keir Starmer hat den Nationalen Sicherheitsrat des Landes angewiesen, einen Plan zu entwickeln, um die Unterstützung für die Ukraine auszuweiten.

Dies berichtet die Times unter Berufung auf eine Quelle.

Der Quelle zufolge wird die neue Unterstützung für Kiew umfassend sein.

„Es geht nicht nur um militärische Unterstützung, sondern auch um industrielle, wirtschaftliche und diplomatische Unterstützung. Wenn Putin in der Ukraine Erfolg hat, wird er dort nicht stehen bleiben. Aber auch die wirtschaftlichen Auswirkungen sind enorm, denn wir alle haben gesehen, wie sehr Großbritannien unter der ersten Invasion in der Ukraine gelitten hat“, so die Quelle aus dem Verteidigungsministerium.

Zu diesem Zweck hat London bereits eine spezielle Gruppe eingesetzt, um eine einheitliche britische Politik gegenüber der Ukraine zu entwickeln. Es ist bekannt, dass der Gruppe Vertreter des Verteidigungsministeriums und des britischen Außenministeriums angehören.

Zuvor hatte das britische Verteidigungsministerium erklärt, die ukrainischen Truppen könnten die von London an Kiew übergebenen Waffen auf russischem Gebiet einsetzen. Die einzige Ausnahme sind die Langstreckenraketen vom Typ Storm Shadow, die nicht für Angriffe auf Russland verwendet werden können.