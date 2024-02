Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der Hauptdirektion des Geheimdienstes, Kyrylo Budanow, hat gesagt, dass das Hauptziel der russischen Operation „Maidan-3“ darin besteht, Meinungen über die Unrechtmäßigkeit der ukrainischen Behörden im Land zu säen, aber diese Operation scheitert.

Laut Budanow ist dies die „teuerste“ Operation für die Russen, aber sie scheitert bereits, weil die ukrainische Seite „alles weiß, was sie vorhat“.

Budanow sagte, dass die Russen im Rahmen dieser Operation eine Situation schaffen wollten, in der nicht so sehr die Legitimität von Präsident Wolodymyr Selenskyj, sondern die der Entscheidungsfindung in der Ukraine insgesamt in Frage gestellt werden könnte.

Danach, in einem kurzen Zeitraum, in dem sie auf eine gewisse „Verwirrung“ in der ukrainischen Gesellschaft und eine doppelte Entscheidungsfindung setzen (das Gleiche wird auf unsere Armee projiziert), in der ersten Junihälfte, um dem Osten eine militärische Niederlage zuzufügen, indem sie die Tatsache ausnutzen, dass es in der Armee eine doppelte Meinung geben sollte: wer uns führt und wessen Befehlen wir folgen. Das ist der springende Punkt – sie sind nicht so sehr daran interessiert, die politische Führung zu ändern, sondern daran, eine militärische Niederlage zu erleiden“, sagte Budanow am Rande der Konferenz „Ukraine. Jahr 2024“.