Carlsberg Ukraine investiert 1,5 Milliarden Hrywnja in eine neue Produktionslinie

Carlsberg Ukraine hat eine neue Produktionslinie in der Brauerei in Kiew in Betrieb genommen. Die neue automatisierte Linie ermöglicht die Herstellung von 40 Tausend Getränkedosen pro Stunde, teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Durch die Inbetriebnahme der neuen Linie wurde die Gesamtkapazität der Getränkedosenproduktion von Carlsberg Ukraine um 80% erhöht, so der Pressedienst weiter.

„Wir werden alles verpacken – Bier, Apfelwein und Kwass. Die Nachfrage nach Produkten in Dosen wächst. Das Unternehmen beschloss, noch vor dem großen Krieg in eine moderne Produktionslinie zu investieren. Nach dem Einmarsch Russlands haben wir uns an die Carlsberg-Gruppe gewandt und eine Investition in Höhe von 1,5 Mrd. Hrywnja bestätigt bekommen“, so Oleg Haidakin, CEO von Carlsberg Ukraine.

Ruslan Bortnyk, Direktor der Kiewer Brauerei, sagte seinerseits, dass das Projekt unter schwierigen Bedingungen gestartet wurde – der Beginn der Umsetzung war im September 2022, und der Höhepunkt der Bauarbeiten fiel in die Zeit der Stromausfälle.

„Wir haben diese Zeit überstanden. Und jetzt haben wir die modernste automatisierte Produktionslinie für die Herstellung von Getränken in Dosen. Die Anlage ist mit der modernsten Technologie gebaut und erfüllt die höchsten Anforderungen sowohl an die Sicherheit des Bedienpersonals als auch an die Sicherheit des hergestellten Produkts“, sagte er.

Die dänische Carlsberg-Gruppe ist seit 1996 in der Ukraine tätig. In dieser Zeit wurden mehr als 1 Milliarde Euro in die ukrainische Wirtschaft investiert. Zu Carlsberg Ukraine gehören drei Brauereien – in Kiew, Lwiw und Saporischschja.

