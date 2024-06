Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Mutter eines 23-jährigen Mannes biss einem Polizisten in die Hand, der die Dokumente des Bürgers überprüfen wollte.

Eine Frau in Cherson griff einen Polizisten an und biss ihn. Der Gesetzeshüter wollte zusammen mit Mitarbeitern des Territorialen Zentrums für Erwerb und soziale Unterstützung die Dokumente ihres Sohnes überprüfen. Darüber berichtete der Pressedienst der regionalen Polizei in Facebook.

Der Vorfall ereignete sich am 4. Juni im Bezirk Korabelny von Cherson. Polizeibeamte haben zusammen mit Vertretern des Territorialen Zentrums für Erwerb und soziale Unterstützung und der SP Maßnahmen ergriffen, um Ordnungswidrigkeiten zu dokumentieren.

Einer der Männer weigerte sich, Dokumente vorzulegen, die seine Identität bestätigten, und verhielt sich aggressiv.

Die Mutter des 23-jährigen Mannes biss einem Polizeibeamten, der seine Papiere überprüfen wollte, in die Hand. Der Sohn der Frau nutzte den Moment und rannte weg.

Der Täter entpuppte sich als ein 60-jähriger Anwohner. Über die Tatsache des Angriffs auf den Polizisten begann die Produktion.

„Beachten Sie, dass der Mann aufgrund seines Alters nicht der Mobilisierung unterliegt, aber seine Mutter wird nun die strafrechtliche Verantwortung für den Angriff auf den Polizisten tragen“, stellte die Polizei fest.

Wir werden daran erinnern, dass es in Kiew in der Nähe der U-Bahn-Station Demeevskaya einen Konflikt bei der Überprüfung der Dokumente und der Identifizierung von Personen gab, die sich der Wehrpflicht entzogen haben. Eine der Personen, die sich der Mobilisierung entzogen haben, konnte entkommen.

In der Zwischenzeit erklärten die ukrainischen Streitkräfte, dass ein Großteil der Inhalte in den sozialen Netzwerken, die Konflikte darstellen, von feindlichen Informationsoperationseinheiten erstellt wurden.