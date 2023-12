In Cherson wurde eine Infrastruktureinrichtung angegriffen, es gab Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben in der Nacht die Region Cherson beschossen. Dabei wurden drei Menschen verletzt und eine Infrastruktureinrichtung sowie ein medizinisches Zentrum beschädigt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin am Samstag, den 16. Dezember, morgens im Telegram mit.

„Wegen der „Ankünfte“ auf Cherson haben Menschen gelitten. Ein 55-jähriger Mann hat Verletzungen an den Gliedmaßen. Ein 51-jähriger Bürger hat eine Schrapnellverletzung am Kopf“, heißt es in der Nachricht.

Außerdem, so Prokudin, gab es einen Treffer in der Nähe einer Infrastruktureinrichtung. Das Gebäude ist beschädigt.

Außerdem stand Stepanowka unter Beschuss. Hier gab es einen Treffer in der Nähe eines medizinischen Zentrums. Ein Arzt, der sich am Arbeitsplatz befand, wurde verwundet.

„Die Angreifer von Daryevka haben mit „Shaheds“ angegriffen. Ohne Opfer“, fügte Prokudin hinzu.

Und im Laufe des vergangenen Tages feuerten die russischen Aggressoren 483 Granaten auf die Region Cherson. Vier Einwohner wurden verwundet.