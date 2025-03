Pharmsila - BADM und Partner: 10000 Pakete mit Medikamenten für die Menschen an der Front

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Vertriebshändler „BaDM“ vereint Pharmaunternehmen in dem Wohltätigkeitsprojekt „Pharmsila“. Mehr als 10 000 Pakete mit Medikamenten sind bereits an der Front!

Es wurden Hilfsgelder in Höhe von fast 2 Millionen Hrywnja überwiesen. Die Pharmaunternehmen InterChem und Konark Intelmed haben Medikamente für das Pharmsila-Projekt zur Verfügung gestellt. Mit Unterstützung des Pharmahändlers BaDM lieferten Freiwillige der öffentlichen Organisation Unia Ophthalmica die Medikamente an die Frontlinie.

Mehr als 30 Militäreinheiten erhielten die wichtigsten Medikamente. Die Medikamente, die besonders während der Grippe- und ARVI-Saison benötigt werden – antivirale, fiebersenkende und schmerzstillende Medikamente – wurden in verschiedene Richtungen der Front geschickt.

„Die meisten Anfragen des Militärs betreffen saisonale Medikamente und Schmerzmittel. Das sind die Arten von Medikamenten, die wir dank des Pharmsila-Projekts an die Frontlinie bringen. Heute erhalten wir die Hilfsgüter, und morgen werden sie bereits an der gesamten Frontlinie verteilt. Für unsere Kämpfer an der Front sind die Medikamente eine echte Rettung“, sagen die medizinischen Freiwilligen von „Unia Ophthalmica“ Ltd.

Dmitry Babenko, stellvertretender Generaldirektor von BaDM LLC, betont: „Die Hilfe des Unternehmens an der Front ist gezielt adressierbar. Im Jahr 2023 entstand die Idee, die Anstrengungen der Teilnehmer des Pharmamarktes für groß angelegte und effiziente Lieferungen zu vereinen. So wurde das Projekt Pharmsila ins Leben gerufen. Wir danken allen Partnern, die sich unserer Initiative angeschlossen und sie unterstützt haben. Gemeinsam helfen wir den ukrainischen Soldaten!“.