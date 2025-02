Nachrichten vom 19. Februar: EU einigt sich auf neue Sanktionen gegen Russland, Gesundheitsministerium stellt eine Liste von Medikamenten vor, die billiger werden sollen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber wurde heute gesprochen? Sanktionen: Die EU-Länder haben sich auf ein neues Paket von Sanktionen gegen Russland geeinigt, die sich gegen Aluminium, Öl und den Bankensektor richten. Handel: Das weißrussische Unternehmen Agroprodukt verwendet Rohstoffe aus den vorübergehend von Russland besetzten Gebieten der Region Cherson und liefert Fertigprodukte in Form von Rapsöl in die Europäische Union. Zum Atomkraftwerk Tschernobyl: Im Kernkraftwerk Tschernobyl geht die Beseitigung der Folgen des russischen Angriffs auf das Schutzobjekt durch ein unbemanntes Luftfahrzeug weiter. Über Medikamente: Das Gesundheitsministerium hat eine Liste von 100 Medikamenten veröffentlicht, deren Preise ab dem 1. März um 30% gesenkt werden. Die Preise werden insbesondere für Citramon, Paracetamol, Ibuprofen, Validol, Corvalol und Gidazepam gesenkt. Stahl: Im Jahr 2024 lieferte die Ukraine trotz des offiziellen Verbots Stahlprodukte für insgesamt 21,04 Mio. $ nach Russland. Exklusiv EP Warum Kyjiwstar nicht mehr nur ein Betreiber sein will: Was hinter den neuen Übernahmen steckt Kyjiwstar ist bereit, zwei große ukrainische Unternehmen zu übernehmen. Warum braucht ein Mobilfunkbetreiber Taxi- und Medikamentenbestelldienste?