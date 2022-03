China hat mit der Lieferung humanitärer Hilfe an die Ukraine begonnen, der Botschafter ist in der Region Lwiw eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die chinesischen Behörden haben die ersten beiden humanitären Hilfslieferungen in die Ukraine geschickt, eine dritte wird in Kürze erwartet. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Lemberg, Maxym Kozitsky, nach einem Treffen mit dem Außerordentlichen und Bevollmächtigten Botschafter Chinas in der Ukraine, Fan Xianzhong, mit.

„China und die Ukraine sind seit 30 Jahren strategische Partner. So viele Jahre ist es her, dass unsere Länder diplomatische Beziehungen aufgenommen haben“, schrieb Kozitsky am Dienstag, den 15. März, in einem Telegramm.

Fan Xianrong versicherte, dass China weiterhin „eine gute Kraft für die Ukraine sein wird: sowohl wirtschaftlich als auch politisch“.

„Herr Botschafter sagte, dass China den von den Ukrainern gewählten Weg respektiert, da das Recht auf Selbstbestimmung für jedes Volk souverän ist“, sagte der OVA-Chef.

Zuvor war berichtet worden, dass die UNO der Ukraine weitere 40 Millionen Dollar zur Verfügung stellt. Das Geld wird in die Ukraine geschickt, um die am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu erreichen und sie mit Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten zu versorgen…