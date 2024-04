China hat versucht, die US-Wahl zu beeinflussen - Blinken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

US-Außenminister Antony Blinken sagte, die Vereinigten Staaten hätten Beweise für Chinas Versuche gesehen, die bevorstehende US-Wahl zu beeinflussen und sich möglicherweise einzumischen.

Blinken sagte, er wiederhole die Botschaft von Präsident Joe Biden an Xi während ihres Gipfels in San Francisco im vergangenen November, dass China sich nicht in die US-Präsidentschaftswahlen 2024 einmischen solle. Damals versprach Xi Jinping, dass China dies nicht tun würde.

„Wir haben im Großen und Ganzen Beweise für Versuche der Beeinflussung und wahrscheinlich Einmischung gesehen, und wir wollen sicherstellen, dass das so schnell wie möglich gestoppt wird“, sagte Blinken am Ende einer dreitägigen Reise nach China gegenüber CNN auf die Frage, ob Peking gegen Xis Versprechen an Biden verstoße.

„Jede chinesische Einmischung in unsere Wahlen ist etwas, das wir sehr genau betrachten und das für uns absolut inakzeptabel ist. Deshalb wollte ich sicherstellen, dass sie diese Botschaft noch einmal hören“, sagte Blinken und fügte hinzu, dass nicht nur China, sondern auch andere Länder besorgt seien.

Peking hat wiederholt erklärt, dass es sich nicht in die US-Wahl eingemischt hat, weil es den Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder vertritt.