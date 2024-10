Chmelnyzkyj ist nach einem Drohnenangriff teilweise stromlos

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vier Siedlungen im Bezirk Chmelnyzkyj sind nach einem Drohnenangriff teilweise ohne Strom.

In Chmelnyzkyj ist nach einem Drohnenangriff teilweise die Stromversorgung ausgefallen. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Chmelnyzkyj, Sergej Tjurin, am Samstag, den 26. Oktober, in Telegram.

Ihm zufolge hat die Luftabwehr in der Region Chmelnyzkyj acht Angriffsdrohnen zerstört. Gleichzeitig ist nach dem Angriff in vier Siedlungen des Bezirks Chmelnyzkyj, darunter Chmelnyzkyj, teilweise kein Licht zu sehen. Die Räumlichkeiten eines Hotels und die Fenster von zwei Häusern wurden beschädigt. Die zuständigen Dienste sind vor Ort im Einsatz.

„Die Stromtechniker tun alles, um alle Verbraucher so schnell wie möglich zu heilen. Es gibt keine Verletzten oder Toten unter der Zivilbevölkerung“, fügte Tyurin hinzu.

Wir erinnern daran, dass die Russen am Samstagabend den Dnjepr mit einer Rakete beschossen haben. Drei Menschen wurden dabei getötet, 20 weitere wurden verletzt.

Und in der Nacht zuvor krachte die „Shahed“ in ein mehrstöckiges Gebäude in Kiew. Dabei kam ein 14-jähriges Mädchen ums Leben, sechs weitere Menschen wurden verletzt.

Auch in der Region Kiew fielen die Wrackteile von Drohnen in mehrere Bezirke. Bei dem Angriff wurde eine Frau getötet und ein 13-jähriger Junge verletzt.