Der COVID-19-Anstieg in der Ukraine ist einen zweiten Tag lang im Ansteigen begriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurden in den letzten 24 Stunden 6.632 neue Fälle des Coronavirus COVID-19 festgestellt. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den Zahlen vom Dienstag. Der Anstieg hält den zweiten Tag in Folge an, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag, den 6. Januar mit.

Unter den Neuinfizierten sind 240 Kinder und 182 Beschäftigte im Gesundheitswesen. Insgesamt wurden 2.082 Personen in Krankenhäuser eingeliefert. Gleichzeitig gab es 187 Todesopfer und 9.121 geborgene Personen.

Kiew (1.173), das Gebiet Lwiw (400) und das Gebiet Charkiw (397) haben die meisten Fälle gemeldet.

Während der gesamten Pandemie in der Ukraine erkrankten 3.689.291 Menschen, 3.500.914 wurden geheilt und 96.896 starben.

Zahl der neuen COVID -19-Fälle in den ukrainischen Regionen: