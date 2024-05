"Ich dachte, dass zumindest an diesem Tag Frieden herrschen würde" - Augenzeugen über die Nachwirkungen des Angriffs auf Charkiw: SOZIALES | VIDEO NACHRICHTEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mindestens 15 Menschen wurden am 5. Mai bei russischen Luftangriffen auf das Zentrum von Charkiw verletzt. Bürgermeister Terekhov sagte, dass die Angriffe auf Wohngebiete und zivile Objekte gerichtet waren.

Mindestens 15 Menschen wurden am 5. Mai durch russische Luftangriffe im Zentrum von Charkiw verletzt. Diese Information wurde Suspilne vom Sprecher der regionalen Staatsanwaltschaft, Dmytro Chubenko, zur Verfügung gestellt. Ihm zufolge sind derzeit mehr als zwanzig beschädigte Wohnblöcke und Privathäuser bekannt.

Die Explosionen in der Stadt ereigneten sich gegen zwei Uhr nachmittags. Zu dieser Zeit warfen russische Kampfflugzeuge drei Lenkraketen auf die Stadt ab.

Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, betonte, dass die Russen zivile Objekte und Wohnhäuser zu einem Zeitpunkt getroffen haben, an dem die Bürger der Stadt Ostern feierten.

„Warum sollten sie an einem so heiligen Tag schießen“, sagte Natalija Avilova-Patrikeeva, eine Einwohnerin von Charkiw. „Ich dachte, dass zumindest an diesem Tag Frieden herrschen würde. Um vier Uhr morgens gab es eine ‚Ankunft‘. Ich habe überhaupt nicht geschlafen.“

