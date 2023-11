Danilow verkündete "verrückte Erfolge" auf der Krim

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Militär hat verrückte Erfolge in der Region Krim erzielt. Dies erklärte am Mittwoch, den 8. November, der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine Olexij Danilow in der Sendung des TV-Marathon.

„Denken Sie daran, dass wir bis heute verrückte Erfolge auf der Krim haben. Wir achten ständig darauf, was das Land betrifft, aber was die Zerstörung der Russischen Föderation und der feindlichen Anlagen auf dem Territorium der Krim und die Zerstörung der Schwarzmeerflotte betrifft – das sind riesige Errungenschaften der Ukraine „, betonte Danilow.

Er erinnerte auch daran, dass es noch nie so etwas gegeben hat, dass „ein Land, das im Moment keine Marine in der Form hat, wie wir sie gerne hätten“, ein U-Boot zerstört hat. Dies ist das erste Mal in der Geschichte, dass dies geschehen ist. Er sagte auch, dass die Zerstörung des Raketenträgers Kalibr ein großer Erfolg für die ukrainischen Streitkräfte sei.

„Ich denke, dies ist nicht die letzte erfreuliche Nachricht. Ich würde mir sehr wünschen, dass der Krieg im Jahr 2024 endet. Wir werden alles Notwendige dafür tun, aber hier müssen wir offen sagen, dass nicht alles von uns abhängt. Viel, aber nicht alles“, sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates und fügte hinzu, dass auch von den Partnern viel abhänge.