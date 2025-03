Die Decke eines Einkaufszentrums stürzte in Winnyzja ein: eine Frau wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine Frau wurde durch den Sturz einer Metalldeckenkonstruktion in einem Einkaufs- und Unterhaltungszentrum verletzt.

In Winnyzja wurde durch den Einsturz der Decke in der Freizeitanlage im Einkaufs- und Unterhaltungszentrum eine Besucherin verletzt. Darüber berichtete der Pressedienst der Polizei am Donnerstag, den 27. März.

„Infolge des Sturzes der Metallkonstruktion der Decke im Einkaufs- und Unterhaltungszentrum auf der Straße Keletskaya hat eine Besucherin körperliche Verletzungen erlitten, die ohne Krankenhausaufenthalt medizinisch versorgt wurde“, heißt es in der Meldung.

Informationen über weitere Opfer wurden nicht übermittelt.

Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen gehen weiter, alle Umstände des Vorfalls sind geklärt. Erinnern Sie sich, dass in der Nacht des 16. März in Nordmazedonien wegen des Feuers in der Diskothek 59 Menschen bei lebendigem Leib verbrannten, weitere 100 erlitten Verbrennungen und Verletzungen. Der Bürgermeister der Stadt Kocani, Ljupcho Papazov, ist zurückgetreten.