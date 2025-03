Diia hat eine digitale Genehmigung für Waffen eingeführt, die das Risiko des illegalen Handels verringern wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

Am 10. März hat Diia eine digitale Genehmigung für Waffen eingeführt, die das Risiko des illegalen Handels verringern soll. Der Auszug wird aus dem einheitlichen Waffenregister generiert, sagte der Minister für digitale Transformation Mykhailo Fedorow: „In Diia ist alles online. Die Genehmigung ist in jeder Situation zur Hand, und es ist nicht nötig, weitere Genehmigungen mit sich zu führen. Zunächst wird es in einem Beta-Testformat funktionieren – wir werden ständig das Feedback analysieren und prüfen, ob alles funktioniert“, sagte Fedorow. Er erinnerte daran, dass Diia im Jahr 2022 eine Umfrage zum Waffenbesitz durchgeführt hat, um das Interesse der Ukrainer an diesem Thema zu verstehen. Es wurde die zweitbeliebteste Frage in der App. Im Jahr 2023 schuf das Innenministerium ein elektronisches Waffenregister, auf dessen Grundlage die Diia-App eingeführt wurde. Zuvor war die Genehmigung ein Papierbuch, das manuell eingegeben wurde. Jetzt können Sie in der in Diia erstellten Genehmigung alle Informationen über Ihre Waffen und den Status des Dokuments einsehen. Und wenn die Genehmigung bald abläuft, erhält der Benutzer eine Push-Benachrichtigung und kann sie online über die Website des Innenministeriums verlängern.

„Das Dokument in der App kann nicht gefälscht werden, und die Polizei kann sofort die Legalität und die Informationen über den Besitzer überprüfen, was das Risiko des illegalen Waffenhandels verringert“, sagte Fedorow. Zur Erinnerung: Die Ukraine stand in den Jahren 2020-2024 an der Spitze der Liste der weltweit größten Importeure von großen Waffen. Ihre Importe sind im Vergleich zu 2015-2019 fast um das 100-fache gestiegen.