In dem Wohnkomplex Respublika in Kiew ist ein Feuer ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am Dienstagabend, den 2. Juli, brach in dem Wohnkomplex Respublika in Kiew ein Feuer aus. Dies berichtete ein Korrespondent von Suspilne. Was über den Brand bekannt ist

Am Abend des 2. Juli brach in dem Wohnkomplex Respublika im Kiewer Stadtteil Holosiivskyj ein Feuer aus.

Dies berichtete ein Korrespondent von Suspilne.

Nach Angaben von Suspilne gab es keine Verletzten.

„Am 2. Juli, um 21:38 Uhr, erhielten wir eine Meldung über einen Brand auf dem Rylsky Boulevard. Tadei Rylsky Boulevard. Es handelte sich um einen Brand der Isolierung, wobei die Flammen auf die Veranda eines Hochhauses mit einer Fläche von 70 Quadratmetern übergriffen. Die Löscharbeiten sind im Gange“, teilten die Rettungsdienste der Hauptstadt auf Facebook mit. 38 Feuerwehrleute und 8 Einheiten von Feuerwehr- und Rettungsgeräten sind vor Ort im Einsatz.

Am 2. Juli 2024 brach in dem Wohnkomplex Respublika in Kiew ein Feuer aus. Suspilne Novyny/Olexij Mandziy

